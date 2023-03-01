Стрелков: первым по статье о дискредитации ЧВК следует посадить Пригожина

Комментируя внесение на рассмотрение в Госдуму поправок об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации он пояснил, что бизнесмена можно посадить «за дискредитацию руководства Минобороны РФ».

«Если подойти к вопросу чисто формально, то первым на 15 лет - за дискредитацию руководства МО - должен сесть Пригожин», - написал Стрелков.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки в Уголовный кодекс и КоАП, вводящие ответственность за дискредитацию участников спецоперации, сообщает НСН.