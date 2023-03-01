В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

По словам политика, инициатива защитит военных, которые обеспечивают безопасность страны и населения, рискуя своей жизнью, пишет Ura.ru. Володин назвал недопустимым публичное распространение ложной информации и публичные действия по дискредитации ВС, добровольческих формирований, содействующих военным организаций и лиц.

«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Второе чтение законопроекта запланировано на 2 марта, в случае поддержки документа итоговое, третье чтение состоится 14 марта.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила лишать почетных званий и госнаград деятелей культуры, которые публично дискредитировали ВС России, напоминает телеканал «360».

