В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации
Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, вводящие ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции, внесены на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По словам политика, инициатива защитит военных, которые обеспечивают безопасность страны и населения, рискуя своей жизнью, пишет Ura.ru. Володин назвал недопустимым публичное распространение ложной информации и публичные действия по дискредитации ВС, добровольческих формирований, содействующих военным организаций и лиц.
«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Второе чтение законопроекта запланировано на 2 марта, в случае поддержки документа итоговое, третье чтение состоится 14 марта.
Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила лишать почетных званий и госнаград деятелей культуры, которые публично дискредитировали ВС России, напоминает телеканал «360».
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