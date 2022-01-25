Песков отказался комментировать сообщения о приостановке поставок «ЭпиВакКороны»

Отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в СМИ он посоветовал обратиться в Минздрав.



«Нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос... Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый вице-премьером РФ Татьяной Голиковой... можно туда тоже обратиться», - добавил представитель Кремля.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблемы с поставками вакцины «ЭпиВакКорона» могут быть связаны с сомнениями экспертного сообщества по поводу её эффективности.