Песков отказался комментировать сообщения о приостановке поставок «ЭпиВакКороны»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не занимаются вопросами закупок и поставок российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает ТАСС.

СМИ: В России приостановили закупки и поставки вакцины «ЭпиВакКорона»

Отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения в СМИ он посоветовал обратиться в Минздрав.

«Нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос... Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый вице-премьером РФ Татьяной Голиковой... можно туда тоже обратиться», - добавил представитель Кремля.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблемы с поставками вакцины «ЭпиВакКорона» могут быть связаны с сомнениями экспертного сообщества по поводу её эффективности.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусЭпиВакКоронаДмитрий Песков
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