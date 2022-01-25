СМИ: В России приостановили закупки и поставки вакцины «ЭпиВакКорона»
Производство и поставки в российские регионы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» приостановлены. Об этом пишут «Ведомости».
Как сообщает издание, ссылаясь на данные реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, с начала года регионам не было распределено ни одной партии препарата.
«Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") "Ростеха" не поступало», — пишет газета.
Кроме того, сотрудник одного из российских научных институтов сообщил «Ведомостям» о трудностях с поставками «ЭпиВакКороны». По словам еще одного источника издания, «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины».
Газета пишет, что Минздрав поставил последние партии «ЭпиВакКороны» в регионы в конце 2021 года. По данным ведомства, закупок препарата в последнее время не было, так как их остатки на складах удовлетворяют имеющуюся потребность, отмечает Ura.ru.
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