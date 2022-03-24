Песков объяснил, куда пропал Шойгу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о проблемах со здоровьем у главы Министерства обороны страны Сергея Шойгу.
Отсутствие Шойгу в публичном пространстве Песков объяснил занятостью в связи с тем, что приходится принимать оперативные решения в ходе проведения специальной операции на Украине.
«У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», - пояснил журналистам Песков
Руководитель пресс-службы Кремля также призвал не верить в различные сообщения о болезни Шойгу, а напрямую обратиться в Минобороны.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром обсудили ситуацию на Украине.
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