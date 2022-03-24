Песков объяснил, куда пропал Шойгу

«У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», - пояснил журналистам Песков

Руководитель пресс-службы Кремля также призвал не верить в различные сообщения о болезни Шойгу, а напрямую обратиться в Минобороны.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром обсудили ситуацию на Украине.

