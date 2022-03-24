Песков объяснил, куда пропал Шойгу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о проблемах со здоровьем у главы Министерства обороны страны Сергея Шойгу.

Отсутствие Шойгу в публичном пространстве Песков объяснил занятостью в связи с тем, что приходится принимать оперативные решения в ходе проведения специальной операции на Украине.

Шойгу рассказал, как долго продлится спецоперация на Украине

«У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», - пояснил журналистам Песков

Руководитель пресс-службы Кремля также призвал не верить в различные сообщения о болезни Шойгу, а напрямую обратиться в Минобороны.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром обсудили ситуацию на Украине.

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