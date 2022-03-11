Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром обсудили ситуацию на Украине. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в ходе телефонного разговора речь, в частности, зашла об эвакуации граждан Турции с украинской территории.
«Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили вопросам, связанным с эвакуацией турецких граждан из украинских городов через гуманитарные коридоры», - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также министры обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что большое количество добровольцев из разных стран выразили желание принять участие в освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
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