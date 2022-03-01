Шойгу рассказал, как долго продлится спецоперация на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине продолжится до достижения поставленных целей, сообщает ТАСС.

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В ходе селекторного совещания он подчеркнул, что главной задачей является защита России от внешней военной угрозы со стороны стран Запада.

Ранее Шойгу заявил, что российская армия не оккупирует территорию Украины и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война На УкраинеМинобороны РФСергей Шойгу
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