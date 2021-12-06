Песков не стал комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о якобы выявленном в России первом случае штамма «омикрон».
«Давайте не будем комментировать неподтвержденную информацию», - сказал представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Песков добавил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом проводит работу, чтобы предотвратить распространение в России омикрон-штамма, передает ТАСС.
Роспотребнадзор 3 декабря сообщил, что двое пассажиров, прилетевших в Россию из ЮАР, сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус. В ведомстве отметили, что предстоит выяснить, каким именно штаммом COVID-19 заразились граждане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru