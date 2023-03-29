Песков не смог назвать сроки окончания СВО

Пресс-секретарь президента РФ также не сказал, может ли СВО завершиться в этом году.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, заявил, что говорить о сроках специальной военной операции неуместно, на них влияет множество факторов.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на своей странице в соцсетях также заявлял, что понимание сроков окончания специальной военной операции (СВО) зависит от обозначения финальных военных границ.



