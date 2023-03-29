Песков не смог назвать сроки окончания СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, сколько может длиться специальная военная операция (СВО).

Российская ПВО впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB

Пресс-секретарь президента РФ также не сказал, может ли СВО завершиться в этом году.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, заявил, что говорить о сроках специальной военной операции неуместно, на них влияет множество факторов.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на своей странице в соцсетях также заявлял, что понимание сроков окончания специальной военной операции (СВО) зависит от обозначения финальных военных границ.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры