Песков не смог назвать сроки окончания СВО
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, сколько может длиться специальная военная операция (СВО).
Пресс-секретарь президента РФ также не сказал, может ли СВО завершиться в этом году.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, заявил, что говорить о сроках специальной военной операции неуместно, на них влияет множество факторов.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на своей странице в соцсетях также заявлял, что понимание сроков окончания специальной военной операции (СВО) зависит от обозначения финальных военных границ.
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