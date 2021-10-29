«В ближайшую неделю»: В Минздраве назвали сроки решения проблемы со «Спутником Лайт» в регионах
В Минздраве сообщили, что в течение ближайшей недели будут организованы дополнительные поставки в российские регионы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
При этом в ведомстве отметили, что запасы в регионах двухкомпонентной вакцины достаточны, пишет ТАСС.
В ведомстве объяснили, что в регионах увеличилось число желающих вакцинироваться, в том числе и «Спутником Лайт», необходимым для повторной вакцинации.
Ранее стало известно о нехватке «Спутника Лайт» в нескольких регионах. В частности, запасы препарата закончились в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кургане, Вологодской и Нижегородской областях, а также в Красноярском крае.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал 29 октября, что дефицит будет ликвидирован «в самые сжатые сроки».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru