«В ближайшую неделю»: В Минздраве назвали сроки решения проблемы со «Спутником Лайт» в регионах

В Минздраве сообщили, что в течение ближайшей недели будут организованы дополнительные поставки в российские регионы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

При этом в ведомстве отметили, что запасы в регионах двухкомпонентной вакцины достаточны, пишет ТАСС.

В Кремле пообещали ликвидировать дефицит вакцин от коронавируса в регионах

В ведомстве объяснили, что в регионах увеличилось число желающих вакцинироваться, в том числе и «Спутником Лайт», необходимым для повторной вакцинации.

Ранее стало известно о нехватке «Спутника Лайт» в нескольких регионах. В частности, запасы препарата закончились в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кургане, Вологодской и Нижегородской областях, а также в Красноярском крае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал 29 октября, что дефицит будет ликвидирован «в самые сжатые сроки».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравВакцинацияСпутник
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры