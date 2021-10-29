«В ближайшую неделю»: В Минздраве назвали сроки решения проблемы со «Спутником Лайт» в регионах

В ведомстве объяснили, что в регионах увеличилось число желающих вакцинироваться, в том числе и «Спутником Лайт», необходимым для повторной вакцинации.

Ранее стало известно о нехватке «Спутника Лайт» в нескольких регионах. В частности, запасы препарата закончились в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кургане, Вологодской и Нижегородской областях, а также в Красноярском крае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал 29 октября, что дефицит будет ликвидирован «в самые сжатые сроки».

