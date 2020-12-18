Песков назвал Шнурова «приличным человеком»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что видеть музыканта Сергея Шнурова в качестве журналиста необычно и стремление освоить новую профессию похвально.
Накануне музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров принял участие в большой пресс-конференции президента Владимира Путина, он задал вопрос о том, «почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу». Кроме того, Шнуров спросил президента, как можно описать русскую жизнь, не используя ненормативную лексику.
Песков на просьбу прокомментировать этот момент отметил в интервью на радио «Комсомольская правда»: «А что, вы ожидали, что он в стихах вопрос задаст?».
Представитель Кремля также назвал Шнурова «приличным человеком», который все глубже погружается в журналистику.
Британский журналист от BBC Стивен Розенберг в эфире НСН рассказал, чем его удивил Путин, и попросил не считать свой преждевременный уход с пресс-конференции неуважением к президенту России.
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