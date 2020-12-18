Песков назвал Шнурова «приличным человеком»

Песков на просьбу прокомментировать этот момент отметил в интервью на радио «Комсомольская правда»: «А что, вы ожидали, что он в стихах вопрос задаст?».

Представитель Кремля также назвал Шнурова «приличным человеком», который все глубже погружается в журналистику.

Британский журналист от BBC Стивен Розенберг в эфире НСН рассказал, чем его удивил Путин, и попросил не считать свой преждевременный уход с пресс-конференции неуважением к президенту России.

