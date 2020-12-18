Песков назвал Шнурова «приличным человеком»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что видеть музыканта Сергея Шнурова в качестве журналиста необычно и стремление освоить новую профессию похвально.

Накануне музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров принял участие в большой пресс-конференции президента Владимира Путина, он задал вопрос о том, «почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу». Кроме того, Шнуров спросил президента, как можно описать русскую жизнь, не используя ненормативную лексику.

Три самых бессмысленных вопроса Путину

Песков на просьбу прокомментировать этот момент отметил в интервью на радио «Комсомольская правда»: «А что, вы ожидали, что он в стихах вопрос задаст?».

Представитель Кремля также назвал Шнурова «приличным человеком», который все глубже погружается в журналистику.

Британский журналист от BBC Стивен Розенберг в эфире НСН рассказал, чем его удивил Путин, и попросил не считать свой преждевременный уход с пресс-конференции неуважением к президенту России.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСергей Шнуров
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