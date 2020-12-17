Не задавай вопросов Путину

В дистанционном формате, благодаря коронавирусу, прошла в этом году большая пресс-конференция президента России. Владимир Путин отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огареве, где в одном зале с ним находилась лишь малая толика журналистов, отбывших самоизоляцию и получивших отрицательные тесты на COVID.

Подавляющая же часть вопросов задавалась по видеосвязи – из столичного Центра международной торговли и региональных площадок. Как всегда, за 4,5 часа Путин ответил на огромное количество вопросов. НСН отобрала по меньшей мере три из них, без которых вполне можно было бы обойтись.

Первый же вопрос Путину стал как раз таким. Год был плохой, или было что-то хорошее? – поинтересовалась журналистка ГТРК «Магадан». Каков вопрос, таков и ответ:

«Что значит плохой? Это как погода — она бывает плохая или хорошая? Погода и есть погода. Так и год — и плюсы есть, и минусы», - сказал президент России.

И далее про то, что страна встретила проблемы достойно, лучше, чем другие, про рост сельского хозяйства, устойчивость финансовой системы. И вдруг:

«Прошу граждан на меня не сердиться, это не соответствует ощущениям, но реальная заработная плата подрастет до конца года на полтора процента — но при падении доходов населения».

«Начинающим журналистом» назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков генпродюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова. Как в воду глядел: Шнуров спросил президента, «почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу» и готова ли Россия предоставить Трампу убежище, как в свое время Сноудену.

Путин назвал это не вопросом, а провокацией. А вот на второй вопрос Шнурова - как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику? – напомнил советскую киноклассику: когда на ногу падает батарея, можно говорить «редиска», сказал президент России. И даже поблагодарил собеседника за то, что сумел избежать ненормативной лексики в этот раз:

«Хочу вас поблагодарить за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию. За это вам большое спасибо, за сегодняшнюю нашу форму общения».

Но все же апофеозом бессмысленности стал вопрос про интимное видео с футболистом Дзюбой, заданный от имени телеканала «Матч ТВ». Тем не менее, Путин ответил и на него, указав:

«Влезать в личную жизнь недостойно нормального общества».

С другой стороны, по его словам, «это урок всем публичным людям», хотя такое и «не должно отражаться на профессиональной деятельности», -сказал Путин. И на всякий случай поинтересовался у журналистки, смотрела ли она сама это видео. Та призналась, что смотрела, но не до конца.

«А я не смотрел», - заключил Путин, еще больше увеличив бездонную пропасть между ними.

