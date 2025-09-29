Песков назвал отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим»
Гибель людей от суррогатного алкоголя в Ленинградской области является из ряда вон выходящим случаем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, это произошло несмотря на достаточно строгие законы в сфере спиртного. Так он ответил на вопрос, нужно ли принимать дополнительные законодательные решения в связи с происшествием в Ленобласти, где погибли люди.
«Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — отметил официальный представитель Кремля.
Согласно последним данным, число жертв контрафактного алкоголя в Ленинградской области достигло 25 человек. Всего задержаны 14 подозреваемых, изъято более 1300 литров контрафактного спирта, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru