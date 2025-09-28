Суд арестовал третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти
Суд в Ленобласти заключил под стражу третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе, от которого погибли не менее 25 человек. Об этом сообщает Тelegram-канал SHOT.
Как уточняет объединенная пресс-служба региональных судов, Сланцевский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу обвиняемого на срок один месяц и 29 дней. Рассмотрение запросов об избрании меры пресечения для других задержанных продолжается.
Согласно предварительным данным, третьим подозреваемым является местный житель Александр Кулаков. Следствие сообщает, что в его гараже были обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией, которые направлены на экспертизу.
27 сентября суд арестовал пенсионерку Ольгу Степанову. Ранее под стражу был заключен второй фигурант дела — Николай Бойцов. По версии следствия, Степанова без лицензии приобретала спиртосодержащую продукцию, хранила ее в Сланцах и передавала Бойцову для реализации.
Согласно последним данным, число жертв контрафактного алкоголя в Ленинградской области достигло 25 человек. Всего задержаны 14 подозреваемых, изъято более 1300 литров контрафактного спирта, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
