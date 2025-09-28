По делу о торговле суррогатным алкоголем в Ленобласти задержали 14 человек

По данным источника, производители суррогата собирались реализовать свыше 1 тысячи 300 литров смертельного напитка. Известно, что они распространяли этот алкоголь в Сланцевском и Волосовском районах области. Правоохранители уже изъяли сотни канистр с метилом.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовали двух человек.