По делу о торговле суррогатным алкоголем в Ленобласти задержали 14 человек

В рамках уголовного дела о распространении суррогатного алкоголя, от отравления которым в Ленинградской области погибли 25 человек, задержали 14 фигурантов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти превысило 20

По данным источника, производители суррогата собирались реализовать свыше 1 тысячи 300 литров смертельного напитка. Известно, что они распространяли этот алкоголь в Сланцевском и Волосовском районах области. Правоохранители уже изъяли сотни канистр с метилом.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовали двух человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляАлкогольОтравлениеСмертьЛенинградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры