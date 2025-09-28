По делу о торговле суррогатным алкоголем в Ленобласти задержали 14 человек
В рамках уголовного дела о распространении суррогатного алкоголя, от отравления которым в Ленинградской области погибли 25 человек, задержали 14 фигурантов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным источника, производители суррогата собирались реализовать свыше 1 тысячи 300 литров смертельного напитка. Известно, что они распространяли этот алкоголь в Сланцевском и Волосовском районах области. Правоохранители уже изъяли сотни канистр с метилом.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовали двух человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По делу о торговле суррогатным алкоголем в Ленобласти задержали 14 человек
- В ЛДПР призвали отменить социальные пенсии мигрантам
- В Самарской области при столкновении катера и баржи погиб человек
- Ректор ВГИК: Киноиндустрии в РФ не хватает хороших сценариев
- Санду сообщила о коррупции на выборах в Молдавии
- Минтранс: РФ не избрали во время голосования в Совет ИКАО
- Крок: Нужно воспитывать новое поколение худруков и главных режиссеров театров
- Абрамович попал в базу «Миротворца»
- Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне
- В США в штате Северная Каролина произошла массовая стрельба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru