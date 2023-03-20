Песков напомнил о запрете на использование смартфонов для чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чиновникам и раньше было запрещено пользоваться смартфонами в служебных целях.

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На вопрос, достоверна ли эта информация о запрете Iphone для сотрудников администрации президента, Песков сообщил, что не может ее подтвердить.

«Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они не были, здесь нет разницы», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин беседе с НСН назвал модель телефона, которую предложат чиновникам администрации президента в качестве альтернативы iPhone.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:IphoneАдминистрация Президента

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