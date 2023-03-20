В Совфеде опровергли слухи о призыве отказаться от iPhone
Члены Совета Федерации не получали рекомендацию отказаться от смартфонов фирмы Apple. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, сообщило агентство РИА Новости.
Политик отметил, что готов использовать другой смартфон, если потребуется. Джабаров добавил, что сенаторы сдают гаджеты перед важными совещаниями.
Ранее сообщалось, что сотрудников администрации президента призвали отказаться от iPhone до конца марта 2023 года. Отмечалось, что это продиктовано мерами предосторожности.
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