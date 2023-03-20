В Совфеде опровергли слухи о призыве отказаться от iPhone

Члены Совета Федерации не получали рекомендацию отказаться от смартфонов фирмы Apple. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, сообщило агентство РИА Новости.

Интернет-омбудсмен объяснил, почему Запад не отключит смартфоны россиянам

Политик отметил, что готов использовать другой смартфон, если потребуется. Джабаров добавил, что сенаторы сдают гаджеты перед важными совещаниями.

Ранее сообщалось, что сотрудников администрации президента призвали отказаться от iPhone до конца марта 2023 года. Отмечалось, что это продиктовано мерами предосторожности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:IphoneВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры