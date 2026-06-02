Песков: Киев уничтожал колледж в Старобельске намеренно
Киевский режим намеренно уничтожал колледж в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, учебное заведение никогда не было военным или околовоенным объектом.
«Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников... технические характеристики, средства связи, которые использовались», - заявил Песков.
Он указал, что все эти факты установлены.
Ранее президент Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших при теракте в Старобельске, в ходе которого отметил, что Киев решил «придать новое качество конфликту в целом».
