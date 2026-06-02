Военэксперт Матвийчук заявил о критических проблемах системы ПВО на Украине

Украина в настоящее время практически лишилась прикрытия противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, современные комплексы «типа Patriot, SAMP/T либо уничтожены, либо испытывают огромный дефицит ракет».

«А остальные ПВО, которые им поставляют... просто не позволяют выполнять функции по сбиванию летательных систем», — указал он.

Матвийчук добавил, что в результате украинская инфраструктура и военные объекты становятся уязвимыми для ударов.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов исключил удары по Верховной раде Украины, так как она не принимает решений о боевых действиях и не управляет войсками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: telegram.org
