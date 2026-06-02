Генпрокурор РФ назвал имена обвиняемых в теракте в Старобельске
Обвиняемыми по делу об ударе Киева по колледжу в Старобельске проходят командующий силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора России Александра Гуцана.
По его словам, ранее Бровди был заочно осужден и приговорен в РФ к пожизненному лишению свободы. Кроме того, Бровди находится в международном розыске.
Президент России Владимир Путин назвал удар по коледжу и общежитию студентов кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Он поручил доложить о прогрессе в выявлении исполнителей и организаторов атаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
