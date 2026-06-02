Песков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной
Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что для Москвы предпочтительным является достижение необходимых целей мирным путём
«Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться... от серьёзных решений... специальная военная операция будет продолжаться», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к продолжению переговоров по Украине и никогда от них не отказывалась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
