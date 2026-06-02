В Берлине в ДТП с трамваем пострадали 20 человек

Трамвай врезался в опору контактной сети в Берлине, пострадали десятки человек. Об этом говорится в сообщении полиции города.

Авария произошла около 09:30 (10:30 мск) в районе Альт-Хоэншенхаузен. По данным полиции, задняя часть транспортного средства сошла с рельсов. Причины ЧП неизвестны.

В результате пострадали не менее 20 человек. У троих зафиксированы тяжелые травмы.

Ранее два трамвая столкнулись в Красносельском районе в Санкт-Петербурге, шестеро пассажиров получили травмы.

