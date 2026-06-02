АКОРТ: Базовый набор продуктов в мае подешевел на 11,4%
Базовый набор социально значимых продуктов «первой цены» в российских крупных торговых сетях подешевел в мае в среднем на 11,4% за год. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, по состоянию на середину мая снизились цены на 18 из 25 социально значимых продуктов.
В пятерку продуктов, которые стали дешевле в годовом выражении, вошли овощи борщевого набора и крупы. Минимальная цена на картофель упала на 48,4%, до 39 рублей за килограмм, при этом свекла подешевела на 47% (до 41 рубля), репчатый лук - на 42% (38 рублей), белокочанная капуста - на 41% (40 рублей). В свою очередь, рис подешевел на треть, его стоимость составила 46 рублей за килограмм.
Между тем исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что средние розничные цены на куриные яйца в России стали ниже уровня 2024 года.
