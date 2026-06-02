«Перебор!»: Проблему «разминателей» булок сочли надуманной
Обязательная упаковка выпечки в магазине несет больше проблем, чем пользы, заявил НСН эксперт по рынку ритейла Карпов.
Выпечка, произведенная непосредственно в магазине, не требует упаковки, соответствующие приспособления позволяют покупателям не трогать её руками, заявил НСН эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.
Обсуждение возможного запрета на продажу хлеба и выпечки без упаковки инициировал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову. Предложение касается открытых витрин, где покупатели самостоятельно выбирают продукцию, сообщает Baza. По мнению депутата, такая практика создаёт дополнительные санитарные риски.
«Продукция, которая доставляется с хлебных производств, как правило, уже упакована. Другая категория - продукция, которая выпекается непосредственно в магазине. Она может вызывать определенные вопросы. Мне кажется, проблема несколько надумана, это перебор. В принципе, на полках с выпечкой есть специальные устройства, которые позволяют брать её. Не думаю, что покупатели щупают каждую продукцию, это не настолько сильно актуально», - отметил собеседник НСН.
Он также обозначил проблемы, которые могут возникнуть при необходимости упаковывать всю магазинную выпечку.
«В упаковке продукция может быстрее портиться, либо менять свои потребительские качества гораздо более активно. Одно дело, когда изготовленную в магазине выпечку тут же положили на полку, а чтобы её упаковать, придётся дожидаться, пока она остынет. В любом случае, какую-то такую продукцию точно нужно оставить в доступе без упаковки», - подчеркнул Карпов.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что выпечка и сладкая газировка могут приводить к депрессии, если употреблять эту продукцию в большом количестве.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Конфликт на Украине может быть завершен «до конца суток»
- «Конфликт со времен Лужкова!»: Почему Шнурову запретили выступать на ПМЭФ
- Военэксперт Матвийчук заявил о критических проблемах системы ПВО на Украине
- «Перебор!»: Проблему «разминателей» булок сочли надуманной
- АКОРТ: Базовый набор продуктов в мае подешевел на 11,4%
- Песков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной
- В Берлине в ДТП с трамваем пострадали 20 человек
- Песков: Киев уничтожал колледж в Старобельске намеренно
- «Военных хватает»: Генерал Соболев опроверг, что Минобороны готовит мобилизацию
- Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей