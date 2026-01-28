Песков: Данные о потерях в ходе СВО уполномочено давать только Минобороны

Различную информацию о потерях в ходе специальной военной операции (СВО) не нужно расценивать, как достоверную. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил про слова Трампа о теряющей земли Украине

По его словам, по этому вопросу следует ориентироваться только на данные, которые предоставляются по линии Минобороны страны.

«Именно министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе СВО. Они и только они», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала мирных переговоров по Украине человеческие потери могут составить миллионы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

