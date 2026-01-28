ИЗМЕНЕНИЯ: ПРАВИЛА РАСЧЕТА, МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

С 1 марта порядок расчета суммы алиментов не изменяется. Но при этом будет скорректирован их учет при назначении единого пособия. Новые правила будут применяться для оценки дохода семьи в случаях, когда родители разведены и отсутствует судебное решение или приказ о взыскании алиментов. Если алименты назначены судом, порядок их учета остается прежним.

Так, до 1 марта 2026 года для оценки применяется сумма МРОТ, то есть, 27093 рубля:

· На одного ребенка - четверть суммы

· на двух — треть

· на трех и более — половина

После вступления изменений в силу расчеты пособия будут вестись на основе данных Росстата о среднемесячной зарплате, а при их отсутствии — за более ранний период. При этом размер минимально учитываемых алиментов будет отличаться в зависимости от региона.

Например, в 2025 году московский МРОТ составлял 39 730 рублей. При расчете пособий государство использовало ¼ от МРОТ — 9 932 ₽ — как минимальный доход матери на ребенка, даже если отец платил меньше или не платил. Теперь государство переходит на другую базу — среднюю зарплату, в Москве она составляет около 174 000 рублей, по данным Росстата за 2025 год. Поэтому минимальная величина, которую государство обязано засчитать матери с ребенком: ¼ от средней зарплаты — примерно 43 500 рублей.

Минимальную сумму алиментов хотят установить на уровне половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступили депутаты и сенатор Айрат Гибатдинов.

Государство должно создать алиментный фонд, из которого детям родителей-должников будут выплачиваться алименты в размере не менее половины МРОТ на ребенка, а нерадивые родители будут отрабатывать эти деньги. Об этом НСН рассказала глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Я положительно отнесусь, если будет такая законодательная инициатива. Но тут вопрос не в размере алиментов, а в невыплате. Поэтому моя позиция такая: государство должно создать алиментный фонд, выплачивая из него как раз половину МРОТа ребенку. Затем эти деньги необходимо востребовать с должников, либо заставлять их отрабатывать, причем в прогрессии в зависимости от задолженности, со снятием пени», - рассказала она.

При этом Останина заявила, что не нужно жалеть мужчин, у которых якобы весь заработок составляет 30 тысяч рублей, так как такие люди находятся в инфантильной позиции, либо скрывают реальные доходы.

«Что касается того, что человек официально не работает, но имеет доход – это вопрос фискальных органов. Что касается заработной платы в 30 тысяч - в любом случае ответственность лежит на отце, и он это понимал, обзаводясь новой семьей и детьми. Пусть имеет две-три работы. Дети требуют средств. Я не вижу здесь поводов для сострадания. Но я не случайно сказала об алиментном фонде. Без поддержки таких детей со стороны государства нам просто не обойтись. Таких родителей нужно не просто лишать родительских прав. Мне кажется, надо направлять в места изоляции, заставлять отрабатывать», - отметила она.