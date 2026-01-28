Что изменится в выплате алиментов на ребенка в 2026 году
Алименты при оформлении единого пособия с 1 марта больше не будут считать от МРОТ, ориентиром станет средняя зарплата по региону. В материале НСН – изменения и примеры расчета.
С 1 марта в России начнут считать размер алиментов по-новому при оформлении единого пособия. Раньше ориентиром выступал размер МРОТ, теперь сумма будет учитывать среднюю зарплату по региону. В материале НСН – что поменяется для плательщиков и получателей алиментов, максимальный и минимальный размер сумм, примеры расчета.
АЛИМЕНТЫ: ВИДЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Алименты – слово, которое почему-то для многих звучит пугающе. Это выплаты на содержание ребенка (до 18 лет), сумма и схема расчета которых зачастую вызывает споры и вопросы. Чаще всего это касается родителей после развода, один из родителей обязан помогать второму родителю, с которым остался ребенок. Если родитель отказывается материально участвовать в жизни ребенка, второй родитель обращается в суд.
Виды алиментов:
1. в процентном соотношении от дохода
2. выплаты в твердой денежной сумме
3. смешанный тип алиментов
Чаще всего родитель платит алименты в процентах от дохода, закон предусматривает выплату в размере 1/4 от дохода на одного ребенка, 1/3 — на двух детей, 1/2 — на троих и более детей).
Фиксированная сумма же устанавливается кратно прожиточному минимуму на ребенка. Такая форма выплат применяется, если у родителя нерегулярный, «гибкий» доход, например, сезонная работа. Такая же форма назначается обычно через суд, если плательщик скрывает свой доход, тогда в дело вступает юрист второго родителя. В такой ситуации предстоит доказать, что человек может выплачивать запрашиваемую сумму. Это касается работ, где выплачивается зарплата «в конвертах», тогда для оценки дохода могут быть использованы косвенные признаки: машина человека, его ежемесячные траты.
Минимальный размер:
Минимальный размер алиментов законодательно не установлен, но суды часто ориентируются на прожиточный минимум. Если рассчитывать минимальные алименты от МРОТ, то это примерно: на одного ребенка — от 5 610 рублей, на двух детей — от 7 480 рублей, на трех и более — от 11 220 рублей.
Максимальный размер
При взыскании в долях от дохода алименты обычно не превышают 50%, но по решению суда или при наличии задолженности могут достигать 70% от заработка. При фиксированной сумме предела нет, все зависит от договоренностей родителей, от доходов плательщика, а также от уровня жизни, к которому привык ребенок.
Пример расчета:
Например, Антон — отец двоих детей: Олега и Ольги. Суд обязал его выплачивать ⅓ часть от дохода на их содержание. Мужчина работает водителем и получает 60 000 рублей в месяц.
Чтобы рассчитать размер алиментов, сначала из зарплаты вычитают НДФЛ 13%.
60 000 x 0,87 = 52 200 рублей.
Полученную сумму нужно разделить на три — это и будет размер алиментов в месяц.
52 200 / 3 = 17 400 рублей.
ИЗМЕНЕНИЯ: ПРАВИЛА РАСЧЕТА, МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
С 1 марта порядок расчета суммы алиментов не изменяется. Но при этом будет скорректирован их учет при назначении единого пособия. Новые правила будут применяться для оценки дохода семьи в случаях, когда родители разведены и отсутствует судебное решение или приказ о взыскании алиментов. Если алименты назначены судом, порядок их учета остается прежним.
Так, до 1 марта 2026 года для оценки применяется сумма МРОТ, то есть, 27093 рубля:
· На одного ребенка - четверть суммы
· на двух — треть
· на трех и более — половина
После вступления изменений в силу расчеты пособия будут вестись на основе данных Росстата о среднемесячной зарплате, а при их отсутствии — за более ранний период. При этом размер минимально учитываемых алиментов будет отличаться в зависимости от региона.
Например, в 2025 году московский МРОТ составлял 39 730 рублей. При расчете пособий государство использовало ¼ от МРОТ — 9 932 ₽ — как минимальный доход матери на ребенка, даже если отец платил меньше или не платил. Теперь государство переходит на другую базу — среднюю зарплату, в Москве она составляет около 174 000 рублей, по данным Росстата за 2025 год. Поэтому минимальная величина, которую государство обязано засчитать матери с ребенком: ¼ от средней зарплаты — примерно 43 500 рублей.
Минимальную сумму алиментов хотят установить на уровне половины минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступили депутаты и сенатор Айрат Гибатдинов.
Государство должно создать алиментный фонд, из которого детям родителей-должников будут выплачиваться алименты в размере не менее половины МРОТ на ребенка, а нерадивые родители будут отрабатывать эти деньги. Об этом НСН рассказала глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Я положительно отнесусь, если будет такая законодательная инициатива. Но тут вопрос не в размере алиментов, а в невыплате. Поэтому моя позиция такая: государство должно создать алиментный фонд, выплачивая из него как раз половину МРОТа ребенку. Затем эти деньги необходимо востребовать с должников, либо заставлять их отрабатывать, причем в прогрессии в зависимости от задолженности, со снятием пени», - рассказала она.
При этом Останина заявила, что не нужно жалеть мужчин, у которых якобы весь заработок составляет 30 тысяч рублей, так как такие люди находятся в инфантильной позиции, либо скрывают реальные доходы.
«Что касается того, что человек официально не работает, но имеет доход – это вопрос фискальных органов. Что касается заработной платы в 30 тысяч - в любом случае ответственность лежит на отце, и он это понимал, обзаводясь новой семьей и детьми. Пусть имеет две-три работы. Дети требуют средств. Я не вижу здесь поводов для сострадания. Но я не случайно сказала об алиментном фонде. Без поддержки таких детей со стороны государства нам просто не обойтись. Таких родителей нужно не просто лишать родительских прав. Мне кажется, надо направлять в места изоляции, заставлять отрабатывать», - отметила она.
ТРУДНОСТИ: ЗЛОСТНЫЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ
Также в январе 2026 года публичный реестр злостных неплательщиков алиментов открылся на портале «Госуслуги». Реестр позволит узнать о наличие или отсутствии у гражданина долгов по алиментам на содержание детей или родителей, а также регион и сумму задолженности. Для этого потребуются ФИО и дата рождения должника.
В список попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами.
Ранее в Федеральной службе судебных приставов рассказали, что по состоянию на конец декабря 2025 года в реестр злостных неплательщиков алиментов были включены почти 303 тысячи граждан.
При этом плательщики алиментов должны получить право контролировать расходование этих денег — такую инициативу выдвинули в Общественной палате России. Авторы идеи считают, что именно невозможность проверить траты бывших супругов является одной из причин неуплаты алиментов. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала это предложение «мелочным» и «не мужским».
Те, мужчины, которые платят огромные суммы алиментов, должны иметь возможность отслеживать их расходование, но отменять выплаты женщинам — идиотизм, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Нина Останина клеймит все плохими словами, в чем она не понимает. В зависимости от размера уплаченных алиментов, деньги должны быть окрашены — никто не говорит, что надо отчитываться за условные пять тысяч рублей в месяц, но есть и другие случаи, когда выплаты составляют 250-500 тысяч рублей. Несправедливо, если эти средства идут не на ребенка, а на отдых мамы с новыми возлюбленными — это унижает человека. К сожалению, я знаю случаи, когда на эти деньги покупается недвижимость для других мужчин матери, такого быть не должно. Если речь в законопроекте пойдет о больших суммах, то это логичный шаг, чтобы восстановить порядок трат», — подчеркнул он.
Депутат добавил, что помимо обязанностей, у мужчин еще есть и право видеть ребенка.
Ранее член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила НСН, что обязательные общественные работы уже предусмотрены законом для уклоняющихся от алиментов, однако гораздо эффективнее лишить их возможности выехать за границу и управлять автомобилем.
