Песков: Кремль не обсуждает документы по урегулированию на Украине
28 января 202618:30
Кремль не намерен обсуждать какие-либо документы, которые касаются урегулирования конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, публичное обсуждение деталей только вредит переговорам.
«Мы считаем, что это всё должно делаться дискретно, в закрытом режиме», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что трёхсторонние переговоры США, России и Украины в ОАЭ продолжатся 1 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
