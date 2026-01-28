Песков: Кремль не обсуждает документы по урегулированию на Украине

Кремль не намерен обсуждать какие-либо документы, которые касаются урегулирования конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: В Кремле позитивно оценивают начало прямых переговоров с Украиной

По его словам, публичное обсуждение деталей только вредит переговорам.

«Мы считаем, что это всё должно делаться дискретно, в закрытом режиме», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что трёхсторонние переговоры США, России и Украины в ОАЭ продолжатся 1 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

