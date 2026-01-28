Стивен Сигал решил продать свой особняк на Рублевке
Американский актёр Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель компании NF Group, которая является эксклюзивным консультантом по продаже, рассказал, что речь идёт о загородном доме в клубном посёлке «Конус». Общая площадь недвижимости 500 квадратных метров.
«Резиденция состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, расположенных на лесном участке... Основной дом включает три спальни... кинотеатр, винную комнату, кабинет, гараж на два автомобиля», - отметил он.
В какую сумму актёр оценил свою недвижимость не уточняется.
Ранее Сигал заявил, что хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в российском кино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
