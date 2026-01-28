Худрук театра «Модерн» пообещал «перерождение и кипяток» через Чехова
Постановка «Вишневый сад» станет очень символичной для театра «Модерн», пьеса подобна кипящей, бурлящей воде, заявил НСН Юрий Грымов.
Премьера спектакля «Вишневый сад» будет приурочена к юбилею существования обновленного театра. Это произведение — икона русской драматургии, которая может дать новый импульс к развитию, заявил НСН худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.
29 января отмечается 166 лет со дня рождения великого русского писателя Антона Чехова. В эту дату Московский драматический театр «Модерн» представит премьеру – спектакль «Вишневый сад». Грымов объяснил выбор пьесы желанием «нырнуть в бурлящую воду».
«Готовим премьеру спектакля "Вишневый сад" по великому произведению Антона Чехова. Мы решили обратиться к русской классике, сильному русскому слову. Спектакль будет поставлен в лучших традициях русского драматического театра, в постановке задействованы ведущие актеры театра "Модерн". Он приурочен к одной дате — десятилетию обновленного театра "Модерн" под моим руководством. ”Вишневый сад” – это абсолютный "кипяток". Икона русской драматургии, великая мировая пьеса. Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом “кипятке” легко свариться. Или возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием “Вишневый сад”», — сказал он.
В спектакле задействованы ведущие актеры театра. Первые показы состоятся в конце марта.
Ранее Грымов рассказал НСН, какими вызовами столкнулся современный российский театр.
