Музыкальные продюсеры призвали признать Веру Брежневу иноагентом

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что исполнительница стала выступать под псевдонимом Vira и только на украинском языке, он указал, что из-за отказа от русскоязычных хитов «её ждёт забвение и поиск другой профессии».

С мнением Рудченко согласен и музыкальный продюсер Сергей Дворцов. При этом он отметил, что действия Брежневой показали её истинное лицо и теперь певицу «пора признать иноагентом».

«Я обращаюсь к Минюсту и прошу проверить её на экстремистскую деятельность и на финансирование ВСУ... она зря сделала такой выбор», — заключил Дворцов.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов предположил, что многие артисты, уехавшие из России после начала СВО, хотели бы вернуться, так как им «не на что жить», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

