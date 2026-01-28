Музыкальные продюсеры призвали признать Веру Брежневу иноагентом

Отказавшись выступать для русскоязычной аудитории певица Вера Брежнева «поставила на своей карьере крест». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что исполнительница стала выступать под псевдонимом Vira и только на украинском языке, он указал, что из-за отказа от русскоязычных хитов «её ждёт забвение и поиск другой профессии».

С мнением Рудченко согласен и музыкальный продюсер Сергей Дворцов. При этом он отметил, что действия Брежневой показали её истинное лицо и теперь певицу «пора признать иноагентом».

«Я обращаюсь к Минюсту и прошу проверить её на экстремистскую деятельность и на финансирование ВСУ... она зря сделала такой выбор», — заключил Дворцов.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов предположил, что многие артисты, уехавшие из России после начала СВО, хотели бы вернуться, так как им «не на что жить», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
