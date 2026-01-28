Музыкальные продюсеры призвали признать Веру Брежневу иноагентом
Отказавшись выступать для русскоязычной аудитории певица Вера Брежнева «поставила на своей карьере крест». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил музыкальный продюсер Павел Рудченко.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что исполнительница стала выступать под псевдонимом Vira и только на украинском языке, он указал, что из-за отказа от русскоязычных хитов «её ждёт забвение и поиск другой профессии».
С мнением Рудченко согласен и музыкальный продюсер Сергей Дворцов. При этом он отметил, что действия Брежневой показали её истинное лицо и теперь певицу «пора признать иноагентом».
«Я обращаюсь к Минюсту и прошу проверить её на экстремистскую деятельность и на финансирование ВСУ... она зря сделала такой выбор», — заключил Дворцов.
Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов предположил, что многие артисты, уехавшие из России после начала СВО, хотели бы вернуться, так как им «не на что жить», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Супруга Брюса Уиллиса рассказала, что актер начал узнавать ее
- СМИ: В Госдуме предложили штрафовать за показ фильмов «Рэмбо»
- США и Украина согласовали документ о гарантиях безопасности
- Рубио: НАТО не может существовать без США
- Вдова модельера Юдашкина задолжала налоговикам миллион рублей
- Музыкальные продюсеры призвали признать Веру Брежневу иноагентом
- Ударит по людям и тиграм: Чем опасна добыча золота у заповедников Приморья
- Что изменится в выплате алиментов на ребенка в 2026 году
- Песков: Кремль не обсуждает документы по урегулированию на Украине
- Автовладельцам рассказали, как защитить машину от угона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru