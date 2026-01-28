Путин присвоил автору песен «Любэ» Шаганову звание заслуженного деятеля искусств

Поэту-песеннику Александру Шаганову присвоено звание заслуженного деятеля искусств России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин наградил кинорежиссера и продюсера Угольникова орденом Почета

Песни на стихи Шаганова исполняют Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Дима Билан, Алсу, Александр Маршал, Алексей Глызин, Катя Лель и другие.

Поэт является автором многих хитов группы «Любэ», в том числе, «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Ребята с нашего двора», «Прорвёмся (Опера)». Также Шаганов написал тексты песен «Тучи», «Кукла» и других для группы «Иванушки International».

Кроме того, этим же указом президент РФ присвоил звание заслуженного деятеля искусств гендиректору МХАТ им. Горького Елене Булуковой.

Ранее Путин присвоил актрисе и телеведущей Екатерине Стриженовой почётное звание «Заслуженный артист РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

