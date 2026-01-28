Путин присвоил автору песен «Любэ» Шаганову звание заслуженного деятеля искусств
Поэту-песеннику Александру Шаганову присвоено звание заслуженного деятеля искусств России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Песни на стихи Шаганова исполняют Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Дима Билан, Алсу, Александр Маршал, Алексей Глызин, Катя Лель и другие.
Поэт является автором многих хитов группы «Любэ», в том числе, «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Ребята с нашего двора», «Прорвёмся (Опера)». Также Шаганов написал тексты песен «Тучи», «Кукла» и других для группы «Иванушки International».
Кроме того, этим же указом президент РФ присвоил звание заслуженного деятеля искусств гендиректору МХАТ им. Горького Елене Булуковой.
Ранее Путин присвоил актрисе и телеведущей Екатерине Стриженовой почётное звание «Заслуженный артист РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
