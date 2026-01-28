Ударит по людям и тиграм: Чем опасна добыча золота у заповедников Приморья
Михаил Крейндлин заявил НСН, что безопасной для экологии методики добычи золота просто нет.
Если начнется добыча золота в заповедниках Приморья, будет вырублен лес на большом участке, пострадают амурские тигры и даже люди, заявил НСН специалист по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.
В Приморье рядом с Сихотэ-Алинским заповедником собираются добывать золото, проект уже готов. Директор заповедника Светлана Сутырина заявила, что пока все делается в рамках закона, но «дальнейшее освоение вызывает серьёзную обеспокоенность». Потому что следующий шаг - изменение границ охранной зоны заповедника и внесение изменений в Положение об охранной зоне, говорится в официальном комментарии заповедника. Крейндлин уверен, что ущерба не получится избежать.
«Я бы не совсем согласился с тем, что там все в рамках закона, в прошлом году прокуратура проводила проверку, было возбуждено уголовное дело. Конечно, ущерб от добычи золота будет больше, чем от подготовительных работ сейчас. Там месторождение глухое, в истоках нескольких речек. Если начнется добыча, будет вырублен лес на большом участке, а там ценные кедровые насаждения, например. Будет большая яма, там же будет хранилище отходов. Ландшафт будет полностью нарушен, а территория будет потеряна для природы. Это буквально в ста метрах от самого заповедника. Значительная северная часть заповедника превратится в техногенную пустыню», - отметил он.
По его словам, это ударит не только по природе, но и по всем жителям.
«Мы пока не знаем, какая будет технология измельчения золота, но обычно это делается с помощью токсичных веществ. Если будет перелив этого хранилища, все попадет в реки. Если вдруг будет какая-то авария, пострадают не только природа, но и жители населенных пунктов, которые расположены не так далеко. Эти территории являются ключевыми для сохранения популяции амурского тигра. Для них будет перекрыта часть заповедной зоны, какие-то особи могут погибнуть или будут вынуждены уйти за пределы охраняемой зоны, где им небезопасно жить. Ущерб будет колоссальным. Безопасной для экологии методики добычи нет», - добавил собеседник НСН.
Нарушения, выявленные в сфере управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), прямо указывают на необходимость глубокой пересборки всей системы, заявил НСН председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Госдуме предложили штрафовать за показ фильмов «Рэмбо»
- США и Украина согласовали документ о гарантиях безопасности
- Рубио: НАТО не может существовать без США
- Вдова модельера Юдашкина задолжала налоговикам миллион рублей
- Музыкальные продюсеры призвали признать Веру Брежневу иноагентом
- Ударит по людям и тиграм: Чем опасна добыча золота у заповедников Приморья
- Что изменится в выплате алиментов на ребенка в 2026 году
- Песков: Кремль не обсуждает документы по урегулированию на Украине
- Автовладельцам рассказали, как защитить машину от угона
- Путин присвоил автору песен «Любэ» Шаганову звание заслуженного деятеля искусств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru