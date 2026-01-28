«Я бы не совсем согласился с тем, что там все в рамках закона, в прошлом году прокуратура проводила проверку, было возбуждено уголовное дело. Конечно, ущерб от добычи золота будет больше, чем от подготовительных работ сейчас. Там месторождение глухое, в истоках нескольких речек. Если начнется добыча, будет вырублен лес на большом участке, а там ценные кедровые насаждения, например. Будет большая яма, там же будет хранилище отходов. Ландшафт будет полностью нарушен, а территория будет потеряна для природы. Это буквально в ста метрах от самого заповедника. Значительная северная часть заповедника превратится в техногенную пустыню», - отметил он.

По его словам, это ударит не только по природе, но и по всем жителям.

«Мы пока не знаем, какая будет технология измельчения золота, но обычно это делается с помощью токсичных веществ. Если будет перелив этого хранилища, все попадет в реки. Если вдруг будет какая-то авария, пострадают не только природа, но и жители населенных пунктов, которые расположены не так далеко. Эти территории являются ключевыми для сохранения популяции амурского тигра. Для них будет перекрыта часть заповедной зоны, какие-то особи могут погибнуть или будут вынуждены уйти за пределы охраняемой зоны, где им небезопасно жить. Ущерб будет колоссальным. Безопасной для экологии методики добычи нет», - добавил собеседник НСН.

Нарушения, выявленные в сфере управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), прямо указывают на необходимость глубокой пересборки всей системы, заявил НСН председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

