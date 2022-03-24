Песков: Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной

Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент переговоры продолжаются на уровне делегаций.

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Ранее израильская газета The Jerusalem Post сообщала, что российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в Белоруссию по просьбе Киева, чтобы помочь в переговорах России и Украины.

При этом пресс-секретарь миллиардера не прокомментировал информацию о том, что Абрамович был в Белоруссии, но подтвердил, что к нему обращались официальные лица Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковРоман Абрамович
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