Песков: Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной
Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, на данный момент переговоры продолжаются на уровне делегаций.
Ранее израильская газета The Jerusalem Post сообщала, что российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в Белоруссию по просьбе Киева, чтобы помочь в переговорах России и Украины.
При этом пресс-секретарь миллиардера не прокомментировал информацию о том, что Абрамович был в Белоруссии, но подтвердил, что к нему обращались официальные лица Украины.
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