Песков: Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной

Ранее израильская газета The Jerusalem Post сообщала, что российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в Белоруссию по просьбе Киева, чтобы помочь в переговорах России и Украины.

При этом пресс-секретарь миллиардера не прокомментировал информацию о том, что Абрамович был в Белоруссии, но подтвердил, что к нему обращались официальные лица Украины.

