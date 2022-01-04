Первый случай заражения «омикроном» выявили в Нижегородской области

По его словам, новый вариант COVID-19 обнаружен у 28-летней пациентки, которая не была вакцинирована. Её самочувствие врачи оценивают, как средней степени тяжести.

Мелик-Гусейнов добавил, что у больной, которая проходит лечение в одном из госпиталей Нижнего Новгорода, диагностирована вирусная пневмония, поражение лёгких составляет до 25%.

Ранее в Дании заявили, что штамм коронавируса «омикрон» стал причиной 18 летальных исходов, зафиксированных в стране с момента появления данного варианта.