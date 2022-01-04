Первый случай заражения «омикроном» выявили в Нижегородской области
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в соцсетях сообщил, что в регионе зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон».
По его словам, новый вариант COVID-19 обнаружен у 28-летней пациентки, которая не была вакцинирована. Её самочувствие врачи оценивают, как средней степени тяжести.
Мелик-Гусейнов добавил, что у больной, которая проходит лечение в одном из госпиталей Нижнего Новгорода, диагностирована вирусная пневмония, поражение лёгких составляет до 25%.
Ранее в Дании заявили, что штамм коронавируса «омикрон» стал причиной 18 летальных исходов, зафиксированных в стране с момента появления данного варианта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru