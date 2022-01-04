В Дании 18 человек умерли от «омикрон»-штамма

В сообщении говорится, что обнародованы данные за период с 21 ноября по 28 декабря 2021 года, 18 смертей от «омикрона» зарегистрировано на 56 тысяч заражений, тогда как с другими известными вариантами COVID-19 связаны 100 летальных исходов.

Датские эксперты утверждают, что в настоящее время в стране доминирующим является именно «омикрон», однако количество связанных с ним госпитализаций, по сравнению с «дельтой», почти вдвое меньше.

Ранее специалисты Ливерпульского университета провели исследование и выяснили, что «омикрон» может быть заразнее, но клинически менее опасен, чем другие версии коронавируса, сообщают «Невские новости».

