Первый случай заражения «омикроном» выявили в Крыму

Он призвал крымчан соблюдать масочный режим, а также другие меры эпидемиологической безопасности.

«На территории Крыма зарегистрирован первый случай заболевания вирусом «омикрон», а это значит, что мы уже находимся в зоне риска», - написал Аксенов.

Ранее британский врач-терапевт Нина Аслам заявила, что конъюнктивит может быть симптомом нового штамма коронавируса «омикрон».