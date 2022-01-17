Первый случай заражения «омикроном» выявили в Крыму
Глава республики Крым Сергей Аксенов в своём Telegram-канале сообщил, что в регионе зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон».
Он призвал крымчан соблюдать масочный режим, а также другие меры эпидемиологической безопасности.
«На территории Крыма зарегистрирован первый случай заболевания вирусом «омикрон», а это значит, что мы уже находимся в зоне риска», - написал Аксенов.
Ранее британский врач-терапевт Нина Аслам заявила, что конъюнктивит может быть симптомом нового штамма коронавируса «омикрон».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Первый случай заражения «омикроном» выявили в Крыму
- Столтенберг рассказал о причине расширения НАТО на восток
- Сын Леонида Куравлёва заявил об улучшении состояния актёра
- Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине
- СМИ: в Тульской области найден мёртвым мировой судья
- СМИ: у Куравлева в реанимации началось обширное поражение лёгких
- Путин одобрил идею присвоения Астрахани звания «Город трудовой доблести»
- Власти Индонезии переносят столицу на остров Калимантан
- Мэр Киева Кличко повторно заразился коронавирусом
- Глава Коми отправил правительство республики в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru