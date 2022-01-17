Первый случай заражения «омикроном» выявили в Крыму

Глава республики Крым Сергей Аксенов в своём Telegram-канале сообщил, что в регионе зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон».

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Он призвал крымчан соблюдать масочный режим, а также другие меры эпидемиологической безопасности.

«На территории Крыма зарегистрирован первый случай заболевания вирусом «омикрон», а это значит, что мы уже находимся в зоне риска», - написал Аксенов.

Ранее британский врач-терапевт Нина Аслам заявила, что конъюнктивит может быть симптомом нового штамма коронавируса «омикрон».

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммКрымСергей Аксенов
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