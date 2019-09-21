Первый московский «Экофест» стартовал в Парке Горького
В поддержку всероссийской кампании «Сохраним лес» в Парке Горького в субботу, 21 сентября, начался первый московский экологический фестиваль. В рамках «Экофеста» планируется высадить 30 млн деревьев во всех регионах России.
«Это замечательная акция, которая направлена на лесовосстановление. Мы планируем в рамках этой акции посадить порядка 30 млн деревьев. Это ответ на те лесные пожары, которые случились этим летом. Очень важно, что случившееся на оставило людей равнодушными, породило новую волну, которая направлена на то, чтобы залечить рану, нанесенную природе, и через посадку деревьев поучаствовать в национальном проекте "Экология"», - цитирует ТАСС слова первого заместителя главы Минприроды России Дениса Храмова.
В столице в субботу саженцы 19 деревьев (сосен, елей, берез и кленов) и 164 кустарников (сирени, вишня войлочной, спиреи, лоха серебристого) украсят Нижегородскую улицу.
Помимо высадки молодых деревьев и кустарников участники акции проведут мозговой штурм идей для их реализации в национальном проекте «Экология».
Для участников «Экофеста», который продлится в парке Горьекого до вечера субботы, организованы мастер-классы, лектории, кинопоказы, экоквесты, в том числе для малышей, и ярмарка экопродукции.
Вечером состоится большая концертная программа вечером с участием звезд отечественной эстрады, которые поддерживают лесовосстановление после крупных лесных пожаров в Сибири. По замыслу организаторов она станет кульминацией фестиваля.
Ранее НСН сообщала о том, как можно присоединиться к использованию «ВКонтакте» приложения «Сохраним лес».
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