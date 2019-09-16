Приложение «Сохраним лес» запущено во «ВКонтакте» к всероссийской акции

16 сентября15:57

Федеральное агентство лесного хозяйства открыло в социальной сети «ВКонтакте» приложение «Сохраним лес». Это интерактивная карта, на которой отмечены территории, где высадят саженцы деревьев. Акция пройдёт в рамках одноименной всероссийской кампании, которая стартовала 14 сентября.

Любой желающий может выбрать подходящее для себя место и принять участие в полезном масштабном мероприятии. Акция «Сохраним лес» будет продолжаться до 31 октября. За это время предполагается высадить до 30 миллионов деревьев по всей стране.

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В экологической кампании уже успели поучаствовать десятки тысяч граждан, включая политиков, звезд кино, театра, телевидения и шоу-бизнеса.

Так, в Иркутской области саженцы вместе со всеми сажал уроженец региона всемирно известный пианист Денис Мацуев, в Красноярском крае — актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, в Якутии — телеведущий, спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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