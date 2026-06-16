Путин подписал указ о назначении даты выборов в Госдуму

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы нового созыва 20 сентября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Назначить выборы депутатов... на 20 сентября 2026 г.», — говорится в указе.

Ранее стало известно, что в этом году в России пройдут выборы в Госдуму девятого созыва и свыше 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, напоминает Ura.ru. Голосование запланировано на 18-20 сентября.


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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ГосдумаВыборыВладимир Путин

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