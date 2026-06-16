Если чиновникам разрешат использовать искусственный интеллект в работе, этот процесс потребует особого контроля, чтобы не допустить утечек информации и не принять решение на основе недостоверных данных, рассказал НСН заведующий лабораторией интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович.

Всем сотрудникам аппарата правительства России разрешат использовать в своей работе искусственный интеллект, в дальнейшем работать с проверенными ИИ-сервисами разрешат федеральным и региональным ведомствам, пишет «Коммерсант». Решение принято после полугодового эксперимента, в рамках которого 130 сотрудников аппарата правительства тестировали сервисы «Алиса ИИ», AI Platform и «Нейроюрист» от «Яндекса» и «ГигаЧат» от «Сбера», 80% активно использовали их. ИИ помогал в создании протоколов совещаний по стенограммам, в маршрутизации обращений граждан, в составлении справок по темам, сравнении редакций документов и даже в подготовке проектов пресс-релизов. Чехович предупредил о рисках.