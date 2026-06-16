Галлюцинации и ошибки: Почему чиновникам опасно использовать ИИ
Юрий Чехович заявил НСН, что риски в ИИ-моделях везде одинаковые, но в сфере чиновников они могут оказывать более существенное воздействие.
Если чиновникам разрешат использовать искусственный интеллект в работе, этот процесс потребует особого контроля, чтобы не допустить утечек информации и не принять решение на основе недостоверных данных, рассказал НСН заведующий лабораторией интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович.
Всем сотрудникам аппарата правительства России разрешат использовать в своей работе искусственный интеллект, в дальнейшем работать с проверенными ИИ-сервисами разрешат федеральным и региональным ведомствам, пишет «Коммерсант». Решение принято после полугодового эксперимента, в рамках которого 130 сотрудников аппарата правительства тестировали сервисы «Алиса ИИ», AI Platform и «Нейроюрист» от «Яндекса» и «ГигаЧат» от «Сбера», 80% активно использовали их. ИИ помогал в создании протоколов совещаний по стенограммам, в маршрутизации обращений граждан, в составлении справок по темам, сравнении редакций документов и даже в подготовке проектов пресс-релизов. Чехович предупредил о рисках.
«По моей оценке, российские нейросети пока не дотягивают до мирового уровня по среднему качеству работы. В специализированных задачах они могут оказаться и лучше, но это предстоит проверять на конкретных задачах. Шаг в целом мы приветствуем, это правильное направление. Конечно, хочется пожелать соблюдать цифровую гигиену, с точки зрения распространения конфиденциальной информации, а также с точки зрения проверки достоверности получаемых результатов. Ошибки у нейросетей всегда одинаковы: галлюцинации, то есть, недостоверные сведения, ошибки из-за недостаточной глубины анализа и так далее», - отметил он.
По его словам, сфера государственного управления требует особого внимания в случае применения ИИ.
«Риски везде одинаковые, но в части чиновников они могут оказывать более существенное воздействие. Нужна привычка проверять абсолютно каждый результат от ИИ- модели. На уровне государственного управления это еще более важно, чем на других уровнях. Это может повысить эффективность, но всегда нужно контролировать процессы. Например, если мы используем ИИ при обращениях граждан, их не всегда может устроить такой ответ, на это нужно реагировать», - добавил собеседник НСН.
Искусственный интеллект повышает производительность труда всего на 1%, а стоит это дороже, чем платить сотрудникам, заявила НСН председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.
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