В Китае назвали клеветой обвинения в участии военных страны в украинском конфликте
Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал клеветой утверждения, что военные страны якобы помогают российским военнослужащим в боевых действиях на Украине. ОБ этом пишет ТАСС.
Дипломат на брифинге ответил на вопрос о соответствующем заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Линь Цзянь подчеркнул, что такие высказывания не имеют фактической основы.
«Это чистая клевета и очернительство», - указал дипломат.
Ранее в Китае заявляли, что Пекин не планирует направлять миротворцев на Украину, пишет Ura.ru.
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