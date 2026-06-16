Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал клеветой утверждения, что военные страны якобы помогают российским военнослужащим в боевых действиях на Украине. ОБ этом пишет ТАСС.

Дипломат на брифинге ответил на вопрос о соответствующем заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Линь Цзянь подчеркнул, что такие высказывания не имеют фактической основы.

«Это чистая клевета и очернительство», - указал дипломат.

Ранее в Китае заявляли, что Пекин не планирует направлять миротворцев на Украину, пишет Ura.ru.

