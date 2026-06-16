В Ярославской области предотвращен теракт на железной дороге
ФСБ по Ярославской области предотвратила теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры в регионе, задержан житель Рыбинска, который действовал в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщило управление ведомства по области.
Правоохранители выявили злоумышленника в результате длительной оперативной разработки.
«Задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры», - подчеркнули в УФСБ.
Киев завербовал мужчину с помощью шантажа за перевод средств на счета террористической организации. Гражданин продолжительное время выполнял поручения кураторов и по заданию украинской стороны осуществил подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта. Злоумышленника задержали с поличным при попытке закладки самодельной бомбы.
Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта.
Ранее ФСБ задержала иностранца, который по заданию Украины планировал теракт против сотрудника Минобороны России, пишет 360.ru.
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