В Ярославской области предотвращен теракт на железной дороге

ФСБ по Ярославской области предотвратила теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры в регионе, задержан житель Рыбинска, который действовал в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщило управление ведомства по области.

Правоохранители выявили злоумышленника в результате длительной оперативной разработки.

«Задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры», - подчеркнули в УФСБ.

Киев завербовал мужчину с помощью шантажа за перевод средств на счета террористической организации. Гражданин продолжительное время выполнял поручения кураторов и по заданию украинской стороны осуществил подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта. Злоумышленника задержали с поличным при попытке закладки самодельной бомбы.

Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта.

Ранее ФСБ задержала иностранца, который по заданию Украины планировал теракт против сотрудника Минобороны России, пишет 360.ru.