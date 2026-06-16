Инфекционист заявил, что Эбола не может вызвать пандемию
Лихорадка Эбола не может вызвать никакую пандемию. Об этом заявил завкафедрой инфекционных болезней Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров в беседе с ТАСС.
«Информация якобы о пандемическом характере вируса - это полная глупость. Никакая, даже крупная эпидемия в Европе, где-то в Азии нереальна», - подчеркнул эксперт.
По словам Никифорова, заболевание переносят рукокрылые плодоядные, они питаются исключительно плодами и не могут укусить человека. Заражение возможно при контакте людей с этими животными либо при очень тесном контакте с заболевшим человеком, с его биологическими жидкостями.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране разработали вакцину против нового штамма Эболы, запланировано ее тестирование, пишет Ura.ru.
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