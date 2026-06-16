В Крыму проведут ревизию названий улиц и учреждений
Ревизия названий улиц, общественных пространств, учреждений пройдет в Крыму. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
«Нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно», - указал он.
По словам Константинова, могут быть изменены названия объектов, которые носят имена оставивших негативный след в истории людей. Детальным изучением вопроса переименований займется комитет госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике во главе с историком Владимиром Бобковым.
Ранее в республике утвердили ряд решений о переходе в госсобственность имущества лиц, которые связаны с украинскими властями и совершают недружественные по отношению к РФ действия, напоминает Ura.ru.
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