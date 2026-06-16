Чтобы избежать сценария, когда собственник остается с недостроенным домом, необходимо сначала регистрировать договор долевого участия, а только потом вносить оплату, заявил НСН юрист Денис Хмелевской.

Рынок индивидуального жилищного строительства переживает сейчас в России настоящий бум. Но пока одни въезжают в собственные дома, другие вынуждены годами платить кредиты за голый фундамент. Мошенники активно «работают» в этой сфере и создают проекты-призраки, пишут «Известия». Хмелевской раскрыл главную «мошенническую» схему.