Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при строительстве дома
Только в половине случаев удается «заставить» нарушителей достроить жилье, заявил НСН Денис Хмелевской.
Чтобы избежать сценария, когда собственник остается с недостроенным домом, необходимо сначала регистрировать договор долевого участия, а только потом вносить оплату, заявил НСН юрист Денис Хмелевской.
Рынок индивидуального жилищного строительства переживает сейчас в России настоящий бум. Но пока одни въезжают в собственные дома, другие вынуждены годами платить кредиты за голый фундамент. Мошенники активно «работают» в этой сфере и создают проекты-призраки, пишут «Известия». Хмелевской раскрыл главную «мошенническую» схему.
«Все истории последних лет заключаются в том, что люди, желая участвовать в долевом строительстве, идут на подписание абсолютно сумасшедших сделок, которые не являются долевым строительством. Там оформляются договоры займа, которые в лучшем случае потом переходят в договор купли-продажи, если действительно что-то достраивают. Все истории с обманами связаны только с одним: застройщик не заключает договор долевого строительства. Любые варианты договора купли-продажи и займа в итоге приводят к тому, что нет никаких гарантий. Чтобы избежать такого сценария, необходима регистрация договора долевого участия, а только потом уплата денег и любые платежи», - отметил он.
По его словам, только в половине случаев удается «заставить» нарушителей достроить жилье.
«Не всегда речь идет о мошенниках, это предприниматели, которые не владеют всеми юридическими понятиями. Что касается привлечения к ответственности этих лиц, схема сделана таким образом, что тогда не получишь квадратные метры. Когда их начинаешь привлекать к ответственности, появляется еще много других пострадавших лиц. Пока начинают возбуждать уголовное дело, ничего людям не остается. Чтобы в рамках этого уголовного дела что-то получить, это фантастика. Если сталкиваешься с такими людьми, наша задача показать, что в случае невыполнения с их стороны обязательств, мы можем квалифицировать их действия как противоправные. В половине случаев нам удалось заставить достроить жилье. Но есть ситуации, когда это невозможно. Тогда надо ставить вопрос о порядке возмещения убытков, что на деле тоже не так просто», - предупредил собеседник НСН.
Загородный дом – скорее покупка для отдыха, чем инвестиция, поскольку в случае необходимости такую недвижимость не так просто быстро продать, заявил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
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