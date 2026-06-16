В Ялте три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
16 июня 202609:24
Юлия Савченко
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, позднее огонь локализовали на 560 «квадратах».
«Произошло частичное обрушение кровли. Пострадали два человека», - отметили МЧС.
В свою очередь, прокуратура Крыма заявила, что после тушения пожара были обнаружены тела трех человек. Их личности устанавливаются.
Ранее в Самаре при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ялте три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
- Эксперт: Аферисты предлагают обучение в несуществующих зарубежных вузах
- Хотя бы раз в неделю: В какие населенные пункты приедут аптеки на колесах
- Собянин: При атаке дронов поврежден объект МНПЗ
- В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с «Газелью»
- Турпоток из России на Бали вырос почти в четыре раза
- Минкультуры потребовало взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей
- Тренер подсказал, как превратить пробежку из мучения в кайф
- Глава Рособрнадзора рассказал о росте средних баллов ЕГЭ
- Над территорией России сбили 172 украинских БПЛА