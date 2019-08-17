Придётся раскошелиться. Экологи поддержали идеи Минприроды по борьбе с лесными пожарами

Министерство природных ресурсов и экологии направило в правительство предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами, в частности, по установлению зон контроля пожаров и наделению Рослесхоза полномочиями по их тушению в заповедниках и национальных парках. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды, передает ТАСС. Министерство, в частности, предлагает лишить губернаторов права устанавливать так называемые зоны контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять границы таких зон.

Руководитель противопожарной программы «Гринпис» России Григорий Куксин в эфире НСН назвал долгожданным такое предложение, однако подчеркнул, что такие меры потребуют дополнительного финансирования.

«Озвученный пакет предложений абсолютно разумный. К сожалению, появился он только после сибирских катастрофических пожаров с задымлением. Здесь, правда, есть доля лукавства в том, как это подаётся. Нельзя утверждать, что федеральные власти не знали, как регионы определяют зоны контроля. Рослесхоз все решения согласовывал. В целом, это правильное направление мысли, хотя есть некоторые расхождения в том, как именно зоны разделять. Мы в общественных организациях считаем, что в зоны контроля не должны попадать все леса, которые относятся к эксплуатационным, то есть те, где предполагается добыча древесины. Министерство же считает пока, что это могут быть только леса в окрестностях населённых пунктов и уже освоенные, переданные в аренду. Это вопрос дискуссионный, но по всем остальным пунктам мы, скорее, сходимся», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, все предложения Минприроды ведут в нужную сторону, однако для их реализации не обойтись без дополнительных бюджетных вливаний.

«Вообще, название «зона контроля» довольно успокоительное, на самом деле это районы, где можно было ничего не тушить. Теперь эти зоны должны сокращаться, и хорошо, что федеральное ведомство будет принимать на этот счёт решения, которые на региональном уровне уже нельзя будет пересматривать. В принципе, это хорошая практика, а уже конкретные решение по пожарам будут принимать всё равно на местах. Чем меньше станут такие неохраняемые зоны, тем менее будет вероятность повторения нынешней ситуации. Однако регионы не смогут выполнить поставленные задачи без существенного увеличения финансирования охраны лесов из федерального центра», - подчеркнул Григорий Куксин.