«Первый без цензуры?»: В Госдуме разрешили квнщикам «шутки на грани»

«КВН НИКТО НЕ БУДЕТ ТРОГАТЬ?»

В конце апреля на Первом канале было показано выступление команды МАИ, вышедшей в четвертьфинал Высшей лиги, повергшее пользователей соцсетей в недоумение.

Посоветовав для начала зрителям перевести телефоны в авиарежим, а рубли в юани, будущие «авиаторы» прошлись по самым актуальным темам. Один из игроков команды выбросил телефон, на который пришло уведомление от Госуслуг, другой, отвечая на вопрос, с кем мы сегодня боремся, сказал: «С журналистами». Также прозвучали шутки про президента Белоруссии и фильм «Чебурашка». «Сколково» шутники назвали «Осколково», а их капитан признался, что «уверен на все сто» в счастливом будущем рубля. Добила публику фраза «Мне кажется, наш руководитель - не самый умный человек», в которой некоторые увидели намек. Да и в целом пользователи соцсетей удивились, что такие шутки пропустили в эфир главного канала страны.

Экс-капитан сборной РУДН, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев 23 мая дал большое интервью на эту тему, назвав выступление сборной МАИ «подтверждением того, что сатира и острый юмор на "Первом канале" как бы пропускается и это можно делать».

«Мне кажется, что мы просто немножко сами себя уже замордовали и перекрутили, настолько, что нам кажется, что вообще ни слова нельзя сказать. Приходите на КВН, посмотрите — там и не такие шутки есть», — сказал депутат в интервью RTVI, добавив, что недавно одна команда пошутила про «Единую Россию».

При этом Сангаджи Андреевич «взял на себя» ответственность за выступление смельчаков из МАИ.

«Я имею отношение к этому всему. Я это все видел, через себя это пропускал и редактировал. Эту команду, про которую вы говорите, я ее в принципе и выпускал на сцену с этими шутками вместе с другими командами, которые там тоже выступают. Поэтому для меня это был эксперимент, и этот эксперимент удался, никаких звонков сверху, стуков снизу или каких-то разъяснительных бесед не велось», — пояснил депутат-квнщик.

Интересно, что сборную МАИ поддержал и другой депутат Госдумы, «единоросс» Виталий Милонов, опубликовавший у себя в Telegram видео резонансного выступления.

«На Первом канале разгорелся очередной скандал. Прямо в эфире "главной кнопки страны" команда КВН "Сборная МАИ" позволила себе несколько острых шуток на политические темы. (…) Никто не будет КВН трогать, там всегда были такие шутки. Нечасто смотрю его, но, когда хорошо пошутили, почему бы не посмеяться? У нас в России больше всего анекдотов про евреев, но мы же не антисемиты!» - написал Виталий Валентинович в этой связи.