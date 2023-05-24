«Первый без цензуры?»: В Госдуме разрешили квнщикам «шутки на грани»
Сангаджи Тарбаев «взял на себя» ответственность за шутки сборной МАИ, Виталий Милонов растиражировал их видео, а в соцсетях пишут о «яйцах очкариков» и «космической смелости».
История с сенсационным выступлением на КВН сборной МАИ, шокировавшей россиян злободневными политическими шутками на грани, получила неожиданное продолжение.
Депутат Госдумы и бывший квнщик Сангаджи Тарбаев заявил, что это был «удачный эксперимент», а не промах цензоров Первого канала.
Тарбаев стал вторым парламентарием после Виталия Милонова, поддержавшим команду МАИ. При этом СМИ гадают, куда делся главный человек в КВН, 81-летний Александр Масляков.
«КВН НИКТО НЕ БУДЕТ ТРОГАТЬ?»
В конце апреля на Первом канале было показано выступление команды МАИ, вышедшей в четвертьфинал Высшей лиги, повергшее пользователей соцсетей в недоумение.
Посоветовав для начала зрителям перевести телефоны в авиарежим, а рубли в юани, будущие «авиаторы» прошлись по самым актуальным темам. Один из игроков команды выбросил телефон, на который пришло уведомление от Госуслуг, другой, отвечая на вопрос, с кем мы сегодня боремся, сказал: «С журналистами». Также прозвучали шутки про президента Белоруссии и фильм «Чебурашка». «Сколково» шутники назвали «Осколково», а их капитан признался, что «уверен на все сто» в счастливом будущем рубля. Добила публику фраза «Мне кажется, наш руководитель - не самый умный человек», в которой некоторые увидели намек. Да и в целом пользователи соцсетей удивились, что такие шутки пропустили в эфир главного канала страны.
Экс-капитан сборной РУДН, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев 23 мая дал большое интервью на эту тему, назвав выступление сборной МАИ «подтверждением того, что сатира и острый юмор на "Первом канале" как бы пропускается и это можно делать».
«Мне кажется, что мы просто немножко сами себя уже замордовали и перекрутили, настолько, что нам кажется, что вообще ни слова нельзя сказать. Приходите на КВН, посмотрите — там и не такие шутки есть», — сказал депутат в интервью RTVI, добавив, что недавно одна команда пошутила про «Единую Россию».
При этом Сангаджи Андреевич «взял на себя» ответственность за выступление смельчаков из МАИ.
«Я имею отношение к этому всему. Я это все видел, через себя это пропускал и редактировал. Эту команду, про которую вы говорите, я ее в принципе и выпускал на сцену с этими шутками вместе с другими командами, которые там тоже выступают. Поэтому для меня это был эксперимент, и этот эксперимент удался, никаких звонков сверху, стуков снизу или каких-то разъяснительных бесед не велось», — пояснил депутат-квнщик.
Интересно, что сборную МАИ поддержал и другой депутат Госдумы, «единоросс» Виталий Милонов, опубликовавший у себя в Telegram видео резонансного выступления.
«На Первом канале разгорелся очередной скандал. Прямо в эфире "главной кнопки страны" команда КВН "Сборная МАИ" позволила себе несколько острых шуток на политические темы. (…) Никто не будет КВН трогать, там всегда были такие шутки. Нечасто смотрю его, но, когда хорошо пошутили, почему бы не посмеяться? У нас в России больше всего анекдотов про евреев, но мы же не антисемиты!» - написал Виталий Валентинович в этой связи.
ПЛОХОЙ ВЕДУЩИЙ И «ЯЙЦА ОЧКАРИКОВ»
Видео с резонансным выступлением до сих пор опубликовано на официальном YouTube-канале КВН с пятимиллионнной аудиторией. Его подписчики захлебываются от восторга и признаются, что «глазам не верят».
«Страшно даже смеяться было. Ребята, вы крутые», - призналась lenakiseleva4234
«А у этих «очкариков» яйца побольше, чем у многих», - констатировал пользователь с анонимным ником.
«Из нынешней Беларуси ваше выступление кажется просто космически смелым», - добавила другая подписчица.
А be_worthy выразил надежду, что «это покажут Харламову, Воле, Карибидису и остальным разочаровательным с*** из Камеди Клаба».
«Если КВН и дальше начнёт такое пропускать, лично я снова буду его смотреть. МАИ очень хорошо», - выразил общее мнение lirikus81.
Членами жюри во время резонансной программы были Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш и Яна Чурикова, все они смеялись над шутками МАИ. При этом Игорь Верник, занявший на сцене место бессменного ведущего КВН Александра Маслякова, был более сдержан, и над ним тоже пошутили.
В ходе номера искусственный разум попытался узнать у Маслякова, «считает ли тот, что Верник – плохой ведущий КВН». Тот ответил: «Да».
Александр Масляков уже давно не ведет программу. СМИ распустили слухи о проблемах со здоровьем 81-летнего мэтра и пестрят заголовками: «Куда пропал Масляков?» В компании «АМиК» говорят, что «поводов для беспокойства нет». При этом, по данным журналистов, бизнесом Маслякова сегодня управляет его сын Александр-младший.
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