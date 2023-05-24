Звезда КВН Сангаджи Тарбаев рассказал о шутках в Госдуме
Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев в подкасте «Хроники нового мира» канала RTVI рассказал о шутках в нижней палате парламента.
Как отметил Тарбаев, до работы в Госдуме он считал депутатов «безэмоциональными циничными пиджаками». Однако бывший КВНщик встретил «очень много умных интересных людей». По словам депутата, его коллеги шутят так же, как и обычные люди.
«У кого есть чувство юмора, у того хорошие шутки, у кого нет чувства юмора, у того плохие», — поделился Тарбаев.
Сангаджи Тарбаев — чемпион КВН 2006 года, сооснователь продюсерской компании Yellow Black & White. В 2021 году он получил мандат в восьмом созыве нижней палаты парламента. Тарбаев баллотировался в Думу от партии «Новые люди», напоминает телеканал «360».
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