Александр Масляков вернулся на пост ведущего КВН

В сообщении говорится, что в ближайшей игре клуба, которая пройдёт 12 ноября, примут участие команды «Доктор Хаусс» (Могилёв), «Столик» (Чулым), «Росы» (Нижний Новгород), «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова» (Москва), «Зелёный чемодан» (Гурьевск) и «Северяне» (Нягань).

«Второй четвертьфинал 12 ноября в 21:35. Ведущий - Александр Васильевич Масляков», - отметили на «Первом канале».

Ранее Масляков заявил, что повторно заразился коронавирусом, поэтому на посту ведущего его заменят известные игроки КВН прошлых лет или «не чужие передаче» люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

