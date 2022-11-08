Александр Масляков вернулся на пост ведущего КВН
Александр Масляков вернулся на пост ведущего «Клуба веселых и находчивых», сообщила пресс-служба «Первого канала».
В сообщении говорится, что в ближайшей игре клуба, которая пройдёт 12 ноября, примут участие команды «Доктор Хаусс» (Могилёв), «Столик» (Чулым), «Росы» (Нижний Новгород), «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова» (Москва), «Зелёный чемодан» (Гурьевск) и «Северяне» (Нягань).
«Второй четвертьфинал 12 ноября в 21:35. Ведущий - Александр Васильевич Масляков», - отметили на «Первом канале».
Ранее Масляков заявил, что повторно заразился коронавирусом, поэтому на посту ведущего его заменят известные игроки КВН прошлых лет или «не чужие передаче» люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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